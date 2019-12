Hando Sutter: kui kaotame tööstuse, siis vaesub vältimatult ka ühiskond

Ettevõtte arenguplaanid ei takista Eestil ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmist. Eesti ülimaks väljakutseks on aga tööstuse säilitamine Eestis kohapeal ja selle konkurentsivõime tugevdamine, sest kui kaotame tööstuse, siis vaesub vältimatult ka ühiskond.

„Eesti on Euroopa Liidus viimase kümne aastaga olnud üks kiiremaid taastuvenergia osakaalu kasvatajaid ning selgelt üks kõige kiirem süsihappegaasi emissiooni vähendaja. Kui Euroopa Komisjon soovib, et liikmesriigid vähendaksid 2030. aastaks enda CO 2 emissioone kuni 55% võrra, siis Eesti on võtnud eesmärgiks emissioonide 70% vähendamise ning omab väga häid eeldusi selle eesmärgi täitmiseks. Tänaseks on Eesti võrreldes 1990. aastaga vähendanud enda CO 2 emissiooni juba ligikaudu 65% võrra, samas kui EL-is keskmisena on sama number kolm korda väiksem," rääkis Sutter Maailma Energeetikanõukogu paneeldiskussioonis „Kuidas panna kliimaneutraalsuse eesmärk majanduse heaks tööle".

Euroopa Komisjon soovib kliimapoliitika raames 2050. aastaks kehtestada ka kliimaneutraalsuse eesmärgi, mida on Sutteri hinnangul võimalik panna Eesti majanduse heaks tööle, kuid seejuures peab jälgima, et Eesti kohapealne tööstus ning selle konkurentsivõime pihta ei saaks. „Selleks tuleb meil iga investeeringut analüüsida keskkonnahoiu, taskukohasuse ja julgeoleku aspektist ning eelistada kohalikku ressurssi ja kompetentsi, sest nii jääb rohkem väärtust Eestisse. Energeetikasektor on aastaid olnud Eesti majanduse alustala ning kui soovime, et see ka tulevikus nii oleks, peame enda plaanid riigi sees kiiresti paika saama," lausus Sutter.