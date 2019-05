Hans H. Luik usutleb prantsuse meediamiljardäri: USA ja Hiina suguste hiiglaste vastu saame vaid ülitugevate Euroopa firmadega

Prantsusmaa ühe rikkaima perekonna mantlipärija Yannick Bolloré ütleb videointervjuus Hans H. Luigele, et Hiina majanduse - mis võib kümnekonna aastaga maailmas esikohale tõusta - uus strateegia on kasvatada riigis tugevaid brände ja nendega siis 18 kuu jooksul välismaale murda. Lisaks tugevale esindatusele Euroopas võtab Bolloré firma jõuliselt turuosa ka Hiinas, aidates sealsetel tipptegijatel end riigist väljapoole promoda. "Isegi eurooplastel on vahel raske liikmesriikide kohalikke erisusi mõista, hiinlaste jaoks on Euroopa kõik üks ja sama. Me aitame neil vahet teha."