Hansa bussiettevõtete juht pakub Atko kriisile lahendust

Neeme Tammis:

2017. aastal oli Atkol 11 kuu jooksul Harjumaal 250 rikkumist, aga kummalisel kombel ühistranspordikeskus, maanteeamet ja majandusministeerium on lasknud sellel olukorral tänase päevani samamoodi edasi kesta.

Kui ühistranspordikeskus peaks nüüd otsustama, et Atko enam ei sobi teenust osutama, siis ühelgi bussiettevõtjal nii palju busse seina ääres seismas pole, et kohe kõik liinid ära katta. See tähendab, et nii reisijad kui ka tellijad peavad vedaja vahetamise korral ikkagi arvestama, et esialgu ei pruugi teenus tõrgeteta toimida.

Tavapärase hanke korral on hanke võitja selgumise ja teenuse osutamise algusele vahel vähemalt kuue kuu pikkune aeg, et oleks võimalik korralikku teenust pakkuda.

Suurtes bussitehastes tuleb praegu arvestada uute busside tellimisel 8-9 kuu pikkuse ooteajaga. Järelturult saaks kasutatud bussid kätte paari kuuga, millele lisandub omakorda kuni üks kuu busside ette valmistamiseks.

Samas on lähiajast häid näiteid, kus GoBus leidis võimaluse, et Harku valla liinid kiirelt üle võtta ja Hansabuss oli võimeline viivitamatult Saue valla liinid üle võtma. Reedel oli hange ja esmaspäeval tuli liinile minna.

Nii lühikesed tähtajad nõuavad nii vedajalt kui ka tellijalt erakordselt suuri pingutusi.