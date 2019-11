Mõne aja eest Eesti Energialt kaks biogaasijaama ostnud Eesti Gaasi emafirma Infortari juht Ain Hanschmidt ei tee saladust, et eesmärk on püsti panna biometaani tootmine. Investeeringud ulatuvad 10–20 miljoni euroni, sõltuvalt sellest, kas jaama laiendamine on võimalik mõlemas või ainult ühes asukohas.

