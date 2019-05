Hansson: Euroopa Keskpanga uute laenude tingimusi tuleb karmistada

Hansson avaldas ka skeptilisust pankadele negatiivsete intressimäärade mõju kompenseerimise ettepaneku üle.

Kuna globaalsete kaubanduskonfliktide tõttu kasv aeglustub, võib Euroopa Keskpank järgmisel nädalal otsustada, kuivõrd lahked nende uued laenud euroala majanduse turgutamiseks olema peavad.

Majanduse turgutamise aastad on keskpanga hoovad ära kurnanud ning uues pikaajalises refinantseerimisprogrammis (TLTRO) nähakse võimalust, kuidas pankasid laenuandmist jätkama julgustada.

Viimase sellise laenu hind oli -0,4% ehk laenuandjad pidid laenuvõtjatele raha võtmise eest peale maksma, kuid Hanssoni sõnul ei saa pank tulevikus enam nii helde olla.

Hanssoni sõnul ei saa eelmist programmi kopeerida, sest objektiivne reaalsus on toonasest oluliselt parem. „Ma arvan, et nad peavad olema varasemast vähem helded,“ lausus Hansson.

Hassoni sõnul on kasv parem, deflatsioonioht on möödas ning ka laenukasv on tervislikum, nii peaks ka hinnastamine peegeldama Euroopa Keskpanga poliitika normaliseerimise pingutusi.

Euroopa Keskpanga nõukogu koguneb 6. juunil.

Samuti avaldab Euroopa keskpank järgmisel nädalal uue majanduskasvu prognoosi.