Hansson saab Eesti Pangast lahkudes veel aasta aega 80% palgast ja 25 000 eurot preemiat

Ardo Hanssoni palk on 10 200 eurot ja sarnaselt palgaga lähevad ka hüvitisest maha maksud. Tegevuspiiranguks on keeld minna tööle kommertspankadesse ja keskpanga rahapoliitika tehingupartnerite juurde. Tegevuspiirangute kehtestamise mõte on vältida huvide konflikti, kuna ametist lahkuv keskpanga president valdab turutundlikku infot Eesti ja Euroopa finantssektori ning Euroopa Keskpanga rahapoliitika kohta.

Euroopa Keskpanga reeglite järgi tuleb Euroopa Keskpanga nõukogu liikmetele kehtestada huvide konflikti vältimiseks tegevuspiirangud. Eesti seaduste järgi saab tegevuspiiranguid kehtestada ainult nii, et inimesele makstakse hüvitist aja eest, mil talle on seatud tegutsemiseks piirangud.

Kui tegevuspiirangu ajal peaks keskpanga endine president rikkuma piiranguid, siis selle eest nõuab pank endiselt presidendilt leppetrahvi, mis on sama suur kui tegevuspiirangu hüvitis. Keskpanga nõukogul on õigus asjaolusid arvestades vähendada trahvi suurust. Kui keskpanga endine president peaks asuma tööle Eesti Panka, siis vähendatakse hüvitist nii palju, et keskpanga töötasu koos hüvitisega ei ületaks algset hüvitise suurust.

Lisaks otsustas Eesti Panga nõukogu maksta Ardo Hanssonile pikaajalise hea töö eest preemiat 25 000 eurot.

Täiendavalt sai nõukogu istungil ülevaate tänavu jaanuaris toimunud suuremastaabilise Põhja-Balti ühise finantskriisiharjutuse käigust ja järeldustest. Keskpanga president Ardo Hansson andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast ning lisaks otsustas nõukogu täiendada selle aasta siseauditi tööplaani.