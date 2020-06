Hariduse tulevik – distantsõpe loob uusi võimalusi

Viimased kuud on olnud keeruline aeg mitte ainult eestlastele, vaid kogu maailmale. UNESCO andmetel on koolide sulgemine globaalselt mõjutanud 1,6 miljardit õpilast kogu maailmas.

Möödunud kuude jooksul on koolid vahetpidamata väsimatult töötanud koolides õppe jätkamise nimel – nii õpetajate kui ka õpilaste vaates. Õpetajad on omaks võtnud palju uusi distantsõppeks vajalikke digitaalseid tööriistu. Seda pideva õppeprotsessi tagamiseks, õpilaste ja ka teiste õpetajatega ühenduses püsimiseks ning keerulisel ajal õpilaste toetamiseks kaasava õppimise kaudu. Microsofti andmetel kasutavad 175 riigi haridusjuhid, õpetajad, õpilased ja muu koolipersonal kokku 183 000 organisatsioonist haridusasutustele mõeldud tasuta Microsoft Teamsi keskkonda.

Praegu on tehnoloogia töökindlus olulisem kui kunagi varem. Sellest tulenevalt on õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele oluline olla kindel privaatses ning turvalises suhtlemises. Paljud koolid on läinud üle ühisele tarkvarale, nagu Microsoft Teams for Education, mis pakub tasuta turvalist ja töökindlat virtuaalset klassiruumi. Selliselt saavad õpilased ja õpetajad omavahel suhelda kaitstud online-keskkonnas. Karantiin ja liikumispiirangud on ilmekalt näidanud, et digitööriistad pole pelgalt abi distantsõppele üleminekul, vaid muudavad kogu õppeprotsessi efektiivsemaks.

Õpetajate mõjuvõimu suurendamine

Ajal, kui kogu maailma haridussüsteemid kiirelt muutuvad, on kriitiliselt oluline mõista, milline on õpetaja elukutse tulevikus. Microsofti hiljutine raport „Staff of 2030: Future-Ready Teaching” näitas, et vaid 38 protsenti koolitusel osalenud ja karjääri alustavatest õpetajatest arvas, et nende senised oskused on piisavad tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks klassiruumis. Sarnased olid ka UNESCO korraldatud uuringu tulemused, mille kohaselt 60 protsenti 60 riigi õpetajatest ütles, et nad pole distantsõppeks valmis.

Tallinna 21. kooli robootikaõpetaja Rasmus Kits kirjeldas oma kogemust: „Pärast eriolukorra väljakuulutamist reageerisime kohe ja asusime kogu kooli distantsõppeks ette valmistama. Kuna olen aastaid kasutanud Microsofti teenuseid, oli õppekeskkonna üleviimine MS Teamsi keskkonda loogiline samm. Koostasime juhendid nii õpetajatele kui ka õpilastele ja kohanesime üheskoos uue olukorraga. Viimastel kuudel on distantsõpe väga hästi toiminud. Õpilased leiavad materjalid mugavalt üles ning õpetajad on rahul Teamsi võimaluste ja töökindlusega.”

Eestil on distantsõppe vahenditest maksimaalse kasu lõikamiseks tugev positsioon. See võimaldab õpetajate uute oskuste kaudu võtta kasutusele kaasavaks õppeks vajalikud õpetamismeetodid ja rakendused (näiteks Minecraft). Samuti erinevad lahendused, mis muudavad õppeprotsessi kaasavamaks ka puuetega lastele. Selliselt on puuetega lastel palju lihtsam kohaneda niinimetatud hübriidharidusega, mis on üldtunnustatud tuntud haritlaste, õpilaste kui ka lapsevanemate seas.

Õpilaste ettevalmistamine tuleviku töökohtadeks

Kuna töötegemine ja õppimine muutuvad kiiresti, vajab igaüks oskusi, et olla edukas ka homme ja kümne aasta pärast. See on eriti oluline õpilaste (ja neid õpetavate õpetajate) jaoks, kuna Maailma Majandusfoorum ennustab, et kaks kolmandikku õpilastest töötab tulevikus töökohtadel, mida praegu veel ei eksisteerigi. Samuti raporteerib LinkedIn jätkuvalt, et populaarseimad töökohad on seotud pilveteenuste ja tehisintellektiga.

Tänapäeva õpilased on tuleviku uuendajad ja leiutajad, kes saavad tehnoloogiat kasutada vundamendina, et leida lahendusi nii praegustele probleemidele kui ka nendele, mida pole võimalik ette näha. Seetõttu on Microsofti eesmärk aidata lähiaastatel kaasa miljonite õpilaste oskuste arendamisele – aidata tulevastel juhtidel omandada teadmisi sellistes valdkondades nagu tehisintellekti vastutustundlik kaasamine, asjade internet (IoT) ja lisaks muule ka pilvepõhiste rakenduste loomine.

Enamik õpilasi ei pea sel õppeaastal kooli naasma. Loodetakse, et järgmisel õppeaastal toimub õppetöö taas klassiruumides. Kui koolid füüsiliselt taasavatakse, ei ole kooliõpe Eestis selline nagu varem. Võib juhtuda, et vahepealne mastaapne seisak tavalises kooliskäimises kiirendab sügavamat hariduse ümberkujundamist ja mõned distantsõppe parimad osad integreeritakse tulevastesse õppekavadesse. Selles uues reaalsuses on tehniliselt pädevatel haridustöötajatel võimalus luua paindlikum ja kaasavam õpikeskkond.