Haridustehnoloogia ettevõtted pakuvad koolidele tasuta koduõppe korraldamise lahendusi ja koolitusi

Loetelu pakutavatest võimalustest, mis ajas jooksvalt täieneb, asub koduope.99math.com.

Algatusega on liitunud 15 Eesti haridusettevõtet, sealhulgas 99math, Lingvist, ALPA Kids ja Heateo Haridusfond. Eesmärk on kaasa aidata õpitulemuslikkusele koduõppes ja tuua õpilasi virtuaalselt kokku, et ei kaoks ära sotsiaalsus ega langeks õpimotivatsioon. Ettevõtted pakuvad oma teenuseid tasuta ning teevad veebiseminare, et aidata õpetajatel saavutada vajalikud tulemused.

"140 000 õpilase õppeviisi muutmine nii kiiresti on kõigile suur koormus. Meil on Eestis palju lahendusi, mis aitaks koduõpet. Toome need ettevõtted kokku ja pakume tuge, andes oma tooted tasuta kasutada ning vajadusel arendades kiiresti uusi koduõpet toetavaid lahendusi. Iga päev toimuvad ka veebiseminarid," kommenteeris Tõnis Kusmin, 99mathi tegevjuht, kes on projekti üks käimalükkajatest.

"Eesti on maailmas tuntud oma e-teenustega ja kriisiolukorras oleme koduõppele minnes teiste riikidega paremas olukorras. Mul on siiralt hea meel, et ettevõtjad tulid kiiresti koolidele appi. Nüüd on õpetajatel hea võimalus uuenduslikke lahendusi julgemalt katsetada, mis loodetavasti saavad õppetöö loomulikuks osaks," lausus Heateo Haridusfondi ja Bolti kaasasutaja Martin Villig.