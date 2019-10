Harju Elekter kasvatas kõvasti kasumit

Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas käive mullusega võrreldes 26% 112,2 miljoni euroni ning puhaskasum pea kahekordistus 2,3 miljoni euroni.

„Näitajad on ootuspärased ning kontserni eesmärk jätkata turuosa kasvatamist Põhjamaades on näidanud positiivset tulemust,“ tõdes ettevõtte juhatuse esimees Andres Allikmäe börsiteates. Tema sõnul kasvatasid Leedu ja Rootsi tütarettevõtted müügikäibeid ning tootmisega tegelevad Soome tütarettevõtted suutsid energiavõrgu toodete müügi mõningast langust kompenseerida tööstussektori ja taastuvenergia projektide kasvuga. Tehase laiendus Leedu tütarettevõtte kiire kasvu toetuseks on nende müügimahtu mitmekordistanud.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas kontsernis 799 inimest, mis on 71 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Keskmine töötasu kuus oli töötaja kohta oli 2 230 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,2%. Palgakulu mõjutas uute töötajate värbamine Rootsis, kuid ka Leedu Vabariigi otsus osa sotsiaalmaksust arvestada töötaja brutopalgana.

Viimane muudatus ei avaldanud olulist mõju kontserni tööjõukuludele.

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 4,4 miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,7 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 3,4 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,3 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest oli suunatud Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendusse.