Harju Elektri kasumit rõhus laevaehituse elektritöödega seotud võimalik kahjum

Kui Harju Elektri läinud aasta käive kasvas aastaga 18 protsenti ja ulatus 120,8 miljoni euroni, siis kasum vähenes 95 protsenti, 1,55 miljoni euroni. Erakorraliste tulude-kuludeta kasum kahanes 65 protsenti, 1,5 miljoni euroni.

Keila ettevõtte juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot, teatas ettevõte börsile.

Ettevõte on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid ja aktiivset müügitööd, et suurendada oma turuosa Skandinaavias. 2018. aasta algusest liideti Kontserniga kaks Rootsi firmat. Kõige selle tulemusena on müügitulu viimase kahe aastaga kahekordistunud, kuid uute tütarettevõtete integreerimine on pikaajalisem protsess ning soovitud kasumlikkuseni jõudmine nõuab lisaaega ja -kulutusi.