Harjumaa läänesuuna liinid novembriks Atko asemele uut vedajat ei saa

Kui kaugele on jõudnud lepingu lõpetamise osas läbirääkimised Atkoga?

Kompromissini me jõudnud ei ole ja täna ma allkirjastasin ka lepingu ülesütlemise avalduse. See on nüüd kokku pandud, menetlus läbi viidud, Atko ära kuulatud. Täna toimus meil veel juhatuse koosolek, kus me arutasime kompromissi võimalust, aga kuna me ei jõudnud osapooli rahuldava lahenduseni, siis tänasest on ülesütlemise avaldus ka ametlikult esitatud.

Mida see Atkole reaalselt tähendab?

Atkole see tähendab praegusel hetkel seda, et vastavalt meie vahel sõlmitud lepingule on tal kohustus jätkata läänesuuna vedu kuni uue hanke läbiviimise tulemusteni. Praegusel hetkel on meil hanke kokkupanek juba viimases otsas, nii et hange põhimõtteliselt saab kokku nüüd oktoobrikuu lõpuks. Me tahame oktoobrikuu juhatuses põhimõtted hankele ära kinnitada ja võimalikult kiiresti selle välja kuulutada, nii et hankemenetluse tähtajad hakkaksid jooksma. Nii kaua, kui uue vedajaga ei ole lepingut sõlmitud, peab Atko seda vana lepingut täitma.

Kui suur on leppetrahv, mida Atko maksma peab?

Põhimõtteliselt on täitmistagatis meil 700 000 eurot ehk siis selle üle me ilmselt jätkame vaidlust, suure tõenäosusega kohtus.

Muidu oli juttu, et novembrikuuks loodate leida uued vedajad.

See tähtaeg enam ei päde. See oleks pädenud juhul, kui me oleks leidnud selle kompromissi osapooli rahuldavas lahenduses, ku me oleks saanud selle lepingu kompromissiga lõpetada. Sellisel juhul me oleks saanud teha kiirhanke, aga praegusel hetkel me oleme olukorras, kus keskus ühepoolselt ütles lepingu üles. Liini katkemise ohtu antud hetkel lepinguliselt ei ole, sellest tulenevalt me peame tegema täis riigihanke ja see nüüd võtab lihtsalt aega.