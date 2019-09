Harjumaa läänesuuna liinidele tuleb uued vedajad leida novembriks

Umboja ütles Delfile, et lepingu ülesütlemist Atko Grupp vaidlustada ei kavatse ja praegu käivad läbirääkimised leppetrahvi üle. „Maksimaalne täitmistagatis, mis on lepingus hetkel ette nähtud, on 700 000 eurot. Kuhu see kokkulepe maandub, seda on natuke ennatlik välja öelda,” sõnas Umboja. „Atko loomulikult ei ole huvitatud 700 000 euro maksmisest.”

Seoses Atko Grupi lõpetamisega Harjumaa läänesuuna liinidel tõuseb tõenäoliselt ka liinikilomeetri hind, mis praegu on 88,45 senti. Umboja hinnangul tasub arvestada uue liinikilomeetri hinnaga 1,2 eurot ja täiendava veomahuga lepingu lõpuni 2,5 miljonit liinikilomeetrit. „Sellisel juhul võib olla lisaraha kokku 800 000–900 000 eurot, sellest osa peab katma leppetrahv,” sõnas ta.

Täna pärastlõunal kohtus Umboja ka majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga, kes ütles, et liinivedu Lääne-Harjumaa liinidel ei tohi katkeda ja peab jätkuma samas mahus. „Ministeerium siis peab arvestama selle lisarahavajadusega, aga selle täpne summa veel selgub,” sõnas Umboja. Lisaraha vajadus on tema sõnul mitte üheaastane, vaid jaguneb umbes kahe aasta peale, mis uue korralise hankeni aastal 2021 on jäänud.

Seoses Atko lepingu erakorralise ülesütlemisega korraldatavale kiirhankele kavatseb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus pakkujad kutsuda, mistõttu Atko Grupi ettevõtete osalemine on välistatud. 2021 aga Atkot välistada ei saa „Atko Grupil on neid ettevõtteid rohkem. Ilmselt Atko Liinid on välistatud. Kui nad tulevad mõne muu ettevõttega, siis on see juba juriidiline küsimus,” sõnas Umboja.