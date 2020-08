Harjumaal keelatakse öine alkomüük, piirang laieneb ka Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaale

Põhja prefekti korraldusega keelatakse alkohoolsete jookide jaemüük Harjumaal ajavahemikul 23.00-06.00. Piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni, kuid esialgsel hinnangul on tegemist lühiajalise keeluga, mille kestus sõltub suuresti inimeste endi suhtumisest, käitumisest ning hajutatuse nõude täitmisest. PPA ja Terviseamet hindavad piirangu vajalikkust kord nädalas.

„Terviseameti hinnangul on Tallinn nakkushaiguste leviku vaates elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. Täna hommikuse seisuga on Terviseameti andmetel Harjumaal 61 aktiivset haigusjuhtu ning nende hinnangu kohaselt on osa Harjumaa haigestunutest saanud nakkuse vahetult või edasikandumise teel meelelahutusasutustest, kus on kombeks alkoholi tarbida. Alkohol kaotab tavapärase ohutunnetuse - inimesed ei hoia distantsi, räägivad valju häälega teineteise läheduses ja haiguse edasikandumine on väga tõenäoline,“ ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.

Lõuna prefekt Vallo Koppel rääkis, et kuna uue õppeaasta eel saabub Tartumaale õppureid erinevatest piirkondadest (s.h välisriikidest), kus epidemioloogiline olukord on pigem halvenenud, ei saa sel nädalal Tartumaal 7. augustist kehtestatud alkoholimüügi piirangust loobuda. Tema sõnul jätkame praegu Tartumaal müügipiiranguga ning hiljemalt järgmise nädala reedel hindame Terviseametiga koos olukorda.

„Lisaks on tuleval nädalal oodata nii Tartumaale kui ka Kagu-Eestisse seoses rallivõistlusega tuhandeid inimesi, kes samuti tulevad siia erinevatest piirkondadest, kus haigestumuse tase 100 000 elaniku kohta on kõrge. Osalejate, korraldajate, pealvaatajate ja kohalike elanike tervise kaitseks ning viiruse leviku takistamiseks kehtestame esmaspäevast, 31. augustist öise alkoholimüügi piirangu ka Põlva-, Võru ja Valgamaale,“ selgitas prefekt oma otsust.

Kagu-Eestit puudutav öine alkoholimüügi piirang kehtib 31. augustist 7. septembri hommikuni.