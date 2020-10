Kui praegu maksab Harku vallas, välja arvatud Tiskre-Harkujärve piirkonnas, ettevõtte Strantum tavaklient vee, reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kokku 3,372 eurot kuupmeetrist, siis alates novembrist on hinnaks 4,68. Seega tõuseb kuupmeetri hind 1,3 euro võrra ehk 39 protsenti. See tähendab, et näiteks perekond, kes tasub praegu veeteenuse eest 20 eurot kuus, hakkab samas mahus tarbimist jätkates maksma ligi 28 eurot kuus.

Tiskre ja Harkujärve piirkonnas kerkib veeteenuse hind 2,076 eurolt kuupmeetri kohta 4,68ni ehk 125 protsenti.

Ajakirjaniku päringule vastates põikles Strantumi juht esialgu kõrvale küsimusest, miks hakkab Harkus veeteenus olema oluliselt kallim kui Viimsis või Tallinnas.