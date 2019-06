Harku vald hakkab esimesena Eestis ametnike "lolli tööd" roboti abil vähendama

"Me tegelikult mõtlesime, et teeme sellest midagi suuremat ja aitame kaasa sellele, et riik saaks oma tõhustust tõsta. Aga me ei saanud kedagi pardale, absoluutselt mitte kedagi ei huvitanud see," kirjeldas tarkvaraettevõtte Flowit Estonia omanik ja tegevjuht Andres Aavik poolteist aastat tagasi väljatöötatud lahendust, mis võimaldab ettevõtetel ja asutustel tuimasid tööülesandeid robotiga asendada.

"Kalle oli esimene, kellel läks lamp põlema ja kes ütles, et oot-oot-oot, seda saab ju päriselt kasutada," kirjeldas Aavik. Reformierakondlasest poliitiku Kalle Pallinguga – kes kuulub Harku valla volikokku 2013. aastast ja juhib seda 2017. aastast –, viis nende tee kokku selle ajal, kui riigireformi teema oli taas ühikonnas üleval.

Harku vallas otsustati pärast ligi 30 töötaja tööülesannete analüüsi teha algust kahe konkreetse protsessi automatiseerimisega. Üks on toetuste maksmine – mida on väga palju – ja teine on planeeringute kinnitamine. See peaks juhtuma suve jooksul ehk sügiseks väheneb ametnike töökoormus 20% võrra ja seda just nende tuimade, nö lollide või mõttetute tööülesannete arvelt.