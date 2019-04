„Harry Potteri” raamatute autor teenib jätkuvalt kümneid miljoneid, kuid eitab, et on miljardär

Samas Rowling, kes on ole väga sõna võtnud tema majanduslikku seisu puudutavatel teemadel, on öelnud, et ta pole miljardär. 2017. aastal hindas Forbes tema vara väärtuseks 650 miljonit dollarit, kirjutab Business Insider.

Alates 1997. aastast on „Harry Pottery" raamatuid müüdud üle 500 miljoni eksemplari. New York Timesi hinnangul on nende müügitulu olnud umbes 7,7 miljardit dollarit, millest 15 protsenti läks Rowlingule. Seega võis ta raamatute müügist teenida 1,15 miljardit dollarit ja sellele lisanduvad filmidest teenitud tulud, mis ulatuvad tõenäoliselt 770 miljonini.

2017. aastal teenis ta Forbesi hinnangul 95 miljonit.

Siin tuleb aga lisaks arvesse võtta Suurbritannias tasutud maksud, mis moodustavad 45 protsenti tulust. Samuti on Rowling aastate jooksul annetanud vähemalt 150 miljonit dollarit.