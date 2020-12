Haruldane kooslus autotööstuses: miljardäridest Taani abielupaar kavatseb Tesla kandadele astuda

Autotööstus teab Henrik Fiskerit juba varasemast ajast, kui mees lõi disainis 1999. aastal James Bondi järjekordse filmi jaoks hõbedase BMW kabrioleti Z8. Kusjuures 2000ndatel on mees töötanud ka koos Elon Muskiga ning andnud talle esimeste Tesla disainide osas nõu. 2007. aastal lõi ta aga enda automargi Fisker ning sellega koos maailma ühe esimestest elektrisõidukitest. Firma hävis aga kuus aastat hiljem.

Nüüd on ta tagasi firmaga Fisker Inc. ja kolm asja on võrreldes varasemaga teisiti, kirjutab Forbes. Esiteks on tal uus naine Geeta Gupta-Fisker, kes on ühtlasi ka firma finantsjuht, tema firma läks juba börsile ning aktsiahind, mis on alates oktoobris toimunud IPO-st roninud 56% kõrgemale, on teinud paarist miljardärid, mõlema väärtuseks üle 1,1 miljardi dollari.



Henrik räägib aga, et miljardäriks saamine pole kunagi olnud tal eesmärk omaette. "Ma ei läinud autotööstusesse raha pärast. Mu ema tahtis, et minust saaks hambaarst."

Geeta selgitas, et Henriku varasema firma põhjaminekust on õpitud ja nüüd jälgitakse hoolega, et enamusosalus jääks nende kui asutajate kätte. Eelmine kord, arvavad nad, läks ettevõte just sellepärast vett vedama, et firma kuulus täies ulatuses (välis)investoritele. "Osalus firmas on kõige tähtsam, sest vaid nii on võimalik mõjutada otsuseid ja teha õigeid otsuseid," rääkis Geeta Gupta-Fisker.

Ettevõte on tänaseks esitlenud oma esimest elektriauto mudelit Ocean, mis peaks valmima 2022. aastaks ning mille baashinnaks on vaid ca 37 000 dollarit.

Foto: Fisker Inc.