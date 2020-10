Haruldane toonekurg ohustab Eesti Energia Tootsi hiigelprojekti

"Tol ajal, kui linnustiku uuringut tehti, ei olnud veel teada musta kure pesa, aga alates 2018. aastast on see teada ja see on ohtlikult lähedal planeeritud tuulikutele,“ tõdeb Kotkaklubi kohalik liige Raivo Endrekson ja lisab, et plaanid tuleks üle vaadata ja tuulikuid paigutada pesast mõistlikumasse kaugusesse.

"Võimalik, et kurg ei hukku läbi tuuliku, aga võib-olla ta hülgab selle pesapaiga häiringu tõttu, mis on liiga lähedal pesale. Alla poole kilomeetri pesast asuv tuulik on liiga lähedal.“

