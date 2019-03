Harv börsinähtus. Investorid kardavad USA majanduslanguse ohtu

Võlatootlus kerkib, kuna investorid kardavad majanduslangust ja seetõttu pargivad raha turvalisematesse varadesse, milleks loetakse valitsuste võlakirju.

Kuid näiteks ING analüütik Rob Carnell hoitas, et ärme nüüd hakka liiga vara paanitsema tagurpidi võlakõvera tõttu.

“Meie arvates pole põhjust oodata tagurpidi võlakõverast majanduslanguse riski enne kui see on veel sügavamalt kummuli,” märkis Carnell Reutersile. “See et võlakõrver on tagurpidi, et ei lähe minule korda.”

USA aktsiaturg langes reedel olenevalt vaateavast levinumast indeksist 1,8-2,5 protsenti. Jaapani aktsiaturg kukkus täna kolm protsenti, Hiina vastas 1,7 protsendise langusega. Hongkongis langesid aktsiate hinnad kolm protsenti, Korea aktsiad langesid 1,9 protsenti.