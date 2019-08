Hasbro ostab tohutu summa eest Põrsas Peppa multika tootja

Entertainment One'i näol on tegemist järjekordse Suurbritannia firmaga, mis pärast kolm aastat tagasi toimunud Brexiti hääletust on müüdud välismaalastele. Entertainment One'i tehing on selle aasta üks suuremaid, kirjutab Financial Times.

Hiljuti müüdi Suurbritannia üks suuremaid pruulikodasid Green King 4,6 miljardi naela eest ja kiirtoidukett Just Eat viie miljardi naela eest.

Hasbro tuntumate toodete hulka kuuluvad Monopoly lauamäng ja Play-Doh plastiliin.

Entertainment One'i kõige tuntum toode on Põrsas Peppa multikas, mis teenis aastaga ettevõttele 90,2 miljonit naela.