Hästi varjatud kolmas stsenaarium: vallandatud juhtkond esitas ministrile lennufirma kokkutõmbamise plaani juba mullu kevadel

Nordica on liinide sulgemist põhjendanud nende kahjumlikkusega, ent see, et enamik Tallinna liine end ise ülal pidada ei jõua, oli tegelikult selge juba eelmise aasta kevadel. Kui mitte Nordica alustamisest saati, sest just seepärast tegeleti algusest peale Tallinna liinide kõrval ka allhankelepingute saamisega, mis lapiks eestlastele mõeldud sihtkohtadest tekitatavaid rahalisi puudujääke. Lihtsustatult on valem selline: kolm-neli välismaal allhanget tegevat lennukit katavad ühe liini Tallinnast. Selline äriplaan ja tegevus olid heaks kiidetud, kui firmat riiklikul tasandil loodi.

Kuigi 2018. aasta kevadel ei olnud konkurentsiolukord Tallinna liinidel nii hull kui praegu, tunnistavad toonased juhid Jaan Tamm ja Ahto Pärl nüüd Ärilehele, et juba siis olid nad valmis kahe edumeelse strateegia kõrval pakkuma kolmandat ehk Eesti kommertstegevuse kokkutõmbamise stsenaariumi.