Hätta sattunud väikeettevõtjad jäävad abist ilma

Valitsus ja töötukassa töötas välja 250 miljoni euro suuruse abipaketi, et aidata raskesse olukorda sattunud ettevõtete töötajaid, kelle sissetulek praegu kannatab. Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel sõnas, et juhatuse liikmed meetmest abi ei saa, kuna hetkel on valitsus otsustanud, et neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud, hüvitis ei laiene. Juhatuse liikmed töötuskindlustusmakset ei maksa.

