Hävingust kiire taastumiseni. Maailmamajanduse neli stsenaariumi

Prognoosid põhinevad paljuski eeldusel, et koroonaviiruse laastamise haripunkt on aprillis või mais. Edasi peaks viirus taltuma ja valitsused kõikvõimalikke piiranguid leevendama. Kui nii ei lähe, võivad senised prognoosid tunduda pigem optimistlikud.

Majanduses tähendab see, et esimese kvartali kukkumisele järgneb teises kvartalis suur kukkumine. Kolmandas ja neljandas kvartalis oodatakse juba majanduskasvu. Need eeldused põhinevad COVID-19-nimelisel tundmatul, kuna sellist mõjurit pole osatud mudelitesse panna.

Hollandi suurpank ING on loonud igaks koroonaviiruse käitumise ja majanduskriisi juhuks stsenaariumi. Suures plaanis arvestavad ING globaalse makroanalüüsi tiim, euroala peaökonomist Carsten Brzeski ja arenenud turgude ökonomist James Smith nelja stsenaariumiga.