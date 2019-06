HBO hittsari kasvatas Soome turistide huvi Tšornobõli vastu. Nad tahavad näha õnnetuspaika, kus aeg on 33 aastat seisnud

Tšornobõli tuumajaama ja selle lähedal asuvat Prõpjati linna külastavad turistid ei pea kiirgust kartma, kui nad jälgivad seal käies rangeid turvanõudeid, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle, viidates HBO hittsarjast „Tšornobõl” tingitud turistide huvi kasvule õnnetuspaiga vastu.

Ka Soome reisibürood kinnitavad, et viimase kuu aja jooksul on pärast sarja eetrisse laskmist näha selgelt piirkonnaga seotud reisibroneeringute arvu kasvu. Hiljuti Reutersile seda teemat kommenteerinud kohaliku reisibüroo sõnul on broneeringute arv hittsarja mõjul 40% tõusnud.

„Tuumajaama õnnetuspaika reisimine kvalifitseerub ekstreemturismiks,” märkis ühe piirkonda reise korraldava Soome reisibüroo juht Mari Floman. Tema sõnul käib nendega aastas sadakond inimest Tšornobõlis. Ka märkis ta, et tegemist ei ole mingi sünge ja „vihase” sihtkohaga, pigem näitab see, mis võib olla inimvigade tagajärg.

HBO sari „Tšornobõl” pole ei esimene ega viimane film, mis suurendab mingisse sihtkohta reisivate turistide arvu. Üks näide on ka 1999. aasta film „Notting Hill”, mis tõi samuti kaasa tohutu turistide huvi Lääne-Londoni linnaosa vastu ja on kogu piirkonda korralikult ümber kujundanud.

Peamised vaatamisväärused, mida Tšornobõlis ja Prõpjatis näha saab, on kunagi seal tegutsenud lõbustuspark, siseujula ja lasteaed. Kuna Prõpjati linna ligi 50 000 elanikku evakueeriti üsna ruttu pärast tuumaõnnetust, on aeg seal viimased 33 aastat peatunud. Flomani sõnul aga teebki just see asjaolu piirkonna turismi vaatevinklist huvitavaks.