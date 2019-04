Hea haridus tagab edu. Just need on maailma kõige paremad ülikoolid

Toimetas: Kaja Koovit RUS 1

Harvadi ülikooli lõpetajad. Foto: Scanpix/ DARREN MCCOLLESTER, AFP

Hea haridus tagab ka hea hakkamasaamise. Tavaliselt troonivad kõikides ülikoolide edetabelites Ivy liiga ülikoolid. Ja seda põhjusega, sest need mainekad haridusasutused on suutnud kaasta maailma kõige respekteeritumad professorid ning teenivad igal aastal uuringu-grantidega miljoneid. Kuid US News & World Reporti analüüsist selgub, et ka riiklikes ülikoolides pakutakse tudengitele head haridust ja võimalusi, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.