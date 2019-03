Hea kohv päästab päeva

Kui ettevõtte kohvipartner pakub üle 20 erineva kohvisordi ja -masina, on tõenäosus leida kontorisse meelepärase aroomi ja maitsega kohv rohkem kui suur.

Joogiekspert OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes pakkunud äriklientidele kohviteenust juba aastast 2010. Algusest peale on nende tegevuse peaeesmärk olnud kvaliteetne tulemus kohvitassis. Selle saavutamiseks pööratakse eriti tähelepanu järgmisele kolmele asjale.

Retseptimeister on läbi aegade lähtunud kohvisortide valimisel just Eesti turu maitse-eelistustest. Klientidel on võimalik saada alati värske röstiga kohviube, sest röstimiskogused määratakse vastavalt vajadusele.

Renditavate ja müüdavate kohvimasinate valikul on arvestatud pikaaegset hooldus- ja remondipraktikat ning klientide tagasisidet.

Tehnikud suudavad kohvimasinaid asjatundlikult seadistada ja koolitada kasutajaid nii, et valitud joogi tegemine alati õigesti välja kukuks. Ja et see kõik hea säiliks, pööratakse erilist tähelepanu järelteenindusele.



Joogiekspert pakub erinevate kohvimasinatega (espressomasinad, kuumajoogikeskused, superautomaadid, joogiveeautomaadid) lahendusi ühemehefirmadest suurtehasteni. Erinevad kohvimasinate lahendused tähendavad erinevaid veeühendusi, makselahendusi, lisajooke (tee, kakaod, puljong jne).

Parima teeninduse tagamiseks on rajatud kontorite ja hoolduskeskuste võrgustik üle Eesti: Tartus, Tallinnas, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Iga klient saab personaalse halduri, kes tegutseb vastavas piirkonnas ja hoolitseb sujuva koostöö eest. Tänu sellele suudetakse teenindada operatiivselt igas suuruses ettevõtet kõikjal Eestis.

Päris oma kohvipoed

2015. aastal asutas Joogiekspert kaubamärgi Kohvikeskus. Praeguseks on see Eesti suurim spetsialiseerunud kohvipoodide kett, mis tegutseb Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus, Kuressaares.

Kuna oma silm on kuningas, tasub enne suure ostu tegemist valida välja sobivaim esindus, kus saab kuhjaga asjatundlikku nõu.

Kui otsite uut kohvimasinat ja soovite pakkumist, mis sobiks just teile, siis võtke julgelt Joogieksperdiga ühendust. Või külastage nende esindust, kus pakutakse lisaks tass head kohvi ning antakse asjatundlikku nõu.

Esindused ja pakkumised leiate www.joogiekspert.ee ja www.kohvikeskus.ee.