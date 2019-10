Hea palk tagab, et parimad jäävad

Äripäeva koostatud palgamaksjate edetabelisse on viimasel viiel aastal peaaegu eranditult kuulunud ka advokaadibüroo TGS Baltic (endine Varul). 2015. aastal oli ettevõte 184. kohal, 2016. aastal 186. kohal, 2017. aastal 98. kohal ning sellel aastal juba esimese kuuekümne hulgas. Advokaadibüroode arvestuses hoiab TGS Baltic kõigutamatult esikohta.

Vestluses advokaadibüroo TGS Baltic partneri ja vandeadvokaadi Sander Kärsoniga üritati mõista, mis on numbrite taga.

Teie bränd ei ole väga tuntud. Kas see on uus tegija turul?



Vastupidi, see on väga pika staažiga advokaadibüroo, mis tähistas kevadel veerandsaja aasta täitumist ehk 25 aasta juubelit. TGS Baltic on ettevõtte uus nimi, mille all tegutseme alles paar viimast aastat.

See on Paul Varuli asutatud büroo, mis on Eestis omal alal üks esimesi ja vanemaid. Lühend TGS Baltic tekkis laienemisel, kui ühinesime Baltikumi hinnatud büroodega. Mujal Balti riikides ja välisturgudel on meie nimi siiski väga tuntud ning oleme Eestiski suutnud tuntust juba oluliselt kasvatada.

Te olete aasta-aastalt järjepidevalt advokaadibüroode lõikes palgamaksjana kõige kõrgemal kohal. Miks te maksate nii kõrget palka?



25-aastase tegevusaja vältel on büroo personalipoliitikas olnud üks eesmärk – palgata parimaid spetsialiste. Selleks et neid palgata ja hoida, tuleb maksta parimat tasu. See on asutaja Paul Varuli juhtmõte olnud esimesest päevast alates ja on läbivaks jooneks praeguseni.

Me oleme kogu tegutsemisaja vältel väärtustanud seda, et tiim oleks ja püsiks ühtsena, ning seetõttu oleme maksnud selgelt turu keskmist ületavat tasu. See loob tugevat lisaväärtust meie klientidele stabiilse ja usaldusväärse partnerina – kõik võidavad.

Tõsi, kõrgema palga maksmine võib tähendada büroole väiksemat kasumit, kuid lõpptulemusena saame pakkuda paremat teenust. Kliendid tulevad meie juurde ikka ja jälle tagasi.

Kõrgem palgatase ei tähenda, et töötajad oleksid ülemakstud, vaid hoopis vastupidi. Teada on, et advokaadid saavad tasu tunniarvestuse alusel, seega tähendab kõrge palk seda, et bürool on palju kliente ja tehakse palju tööd. Suur palk tuleb suure tööga. Tasu on tõesti suur, kuid suur on ka vastutus.

Mille poolest erineb TGS Baltic konkurentidest?



Me erineme suuresti selle poolest, et meie juures töötab väga suur hulk kogenud advokaate. See näitab, et inimesed, kes on meie juurde tulnud, on siia ka jäänud.

Palk on vaid üks element, tegelikkuses panustab büroo palju üldisesse spetsialistide arengusse täiendkoolituste ja muude tegevuste kaudu. Eesmärk on olnud kasvatada ühtne tiim, kes üksteist toetades, abistades ja suunates suudab parimal viisil klientide vajadusi rahuldada.

Advokaat peab olema see, kes on lahinguväljal selge pilgu ja sirge seljaga ning läheb läbi probleemide rägastiku. See eeldab omakorda, et advokaadil on kindel seljatagune ja pädev, abistav ning toetav meeskond. Meie büroos on alati peetud oluliseks, et kõigil peab olema hea. Siin peame silmas nii töötajaid kui ka kliente. Sellest lähtume ettevõtte sisekliima kujundamisel.

Igast inimesest ilmselt tippadvokaati ei saa? Millised isiksuseomadused määravad, kes sobib sellesse ametisse ja kes mitte?

See võib tunduda küll paradoksaalne, aga hea advokaat ei ole see, kes õppis noorena koolis kõige paremini või teab paragrahve une pealt. Hea advokaadi põhiline tunnus on tahe ja võime klienti hästi teenindada. Ta peab vaimustuma sellest, et saab kedagi aidata, praegusel juhul siis büroo kliente.

See on töö inimestega ja nii seda tulebki võtta. Eriala teadmine peab olema kõigil, kes juura alal töötavad, aga kõige olulisem on tahe klienti aidata ja tunda tema äri. Kui seda ei ole, siis ei saa tööd hingega teha.

Vähem oluline ei ole süvenemisoskus, sest advokaat peab süvenema detailidesse lõpuni välja ning mõistma kliendi äri olemust ja muret, mida tegelikult lahendada tahetakse. Advokaadid spetsialiseeruvad teatud ärivaldkonnale, et mõista ja tunda kliendi tegevusvaldkonda ning teada selle probleeme ja murekohti.

Advokaat peab olema suurepärane inimeste tundja, olulised on psühholoogilised teadmised. Ühtlasi iseloomustavad teda väga hea läbirääkimisoskus, kiire reageerimine ja palju muud. Meie kolleegid on selles osas väga head näited.

Mis teeb advokaadi tööst huvitava töö? Seda ametit vaid palga pärast valides ilmselt kaua vastu ei peaks?



See on intellektuaalseid väljakutseid pakkuv, ääretult põnev ja muutlik töö, kus tuleb tegeleda keeruliste erialaste küsimustega. Heal advokaadil paneb see silma särama.

Ääretult oluline on siin ühtne meeskonnatunnetus ja kolleegide toetus. Ilma selleta advokaadi tööd teha ei jaksaks. Meil pannakse palju rõhku sellele, et inimesed klapiksid omavahel.

Pisut teise nurga alt vaadatuna võiks advokaate võrrelda näiteks kirurgidega, kellel ei pane nuga, veri ja katkised inimesed silma särama, vaid keeruliste juhtumite lahendamine, loov ja süvitsi lähenemine ning lõpuks saavutuse magus maitse.

Mis on TGS Balticu eesmärk tööandjana?

Siinkohal toon välja juhtmõtte, millest meie büroo lähtub: olla vastutustundlik tööandja, mis tagab laiemas plaanis, et töötajad võtavad vastutuse ka meie kui organisatsiooni ees. Seda tehes võtavad töötajad ühtlasi vastutuse ka klientide ees.

Seda, mida välja annad, saad ka tagasi. Tänu heale meeskonnale suudabki TGS Baltic pakkuda kvaliteetset teenust, mis meid teiste seast esile tõstab.

Vaimselt raske töö kulutab väga palju inimese ressursse. Kui palju ja kuidas te üheskoos lõõgastuda ning puhata saate? Kas veedate ka tööväliselt koos aega?



Meil on suve-, sügis- ja talveüritusi, mida teeme koos. Näiteks on traditsiooniks saanud üritus nimega Sügisball ehk käime üheskoos seenel või marjul. Suuremaid organiseeritud üritusi on vähemalt neli korda aastas, kuid väiksemaid käike lisandub ikka omajagu.

Ühisürituste osavõtuprotsent on alati väga kõrge. Eks juba tänu suurele huvile korraldame neid rohkem. Meeskonnaliikmete omavaheline klapp on ka töövälisel ajal väga hea ja nii on kõik meie üritused kordaminekud.

Kinnitasite isegi, et vastutust on palju. Kuidas advokaadid sellega toime tulevad, kes neid suunab ja toetab?

Me töötame tiimides, kus igal meeskonnal või rakukesel on juht, kelle ülesanne on peale kõige muu jälgida, mis tema grupis toimub. Neid aga toetavad omakorda teiste tiimide juhid.

Ühtne küünarnukitunne igal tasemel on see, mis meid kindlasti iseloomustab. Loomulikult ei ole keegi murede eest täielikult kaitstud, neid tuleb ikka ette, kuid siin on määrav oskus neid lahendada ja neist õppida. Oleme tööandjana olnud valmis võimaldama lisapuhkust stressirohke ja pikka aega kestnud töömahuka perioodi järel.

Kuna meil on kontorid kolmes Balti riigis, siis toimub gruppide vahel ka piiriülene töö. Nii saame jooksvalt olulisi teadmisi ja kogemusi omavahel jagada ning seeläbi kolleegidele abiks olla.

Sander Kärson,

Advokaadibüroo TGS Baltic partner ja vandeadvokaat