Hea teada: 5 olulist seadusemuudatust, mis jõustuvad 1. juulist

1. juulist jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn. AFP/Scanpix

Kaubanduskoda koostas ülevaate kõige olulisematest seadusemuudatustest, mis jõustuvad 1. juulil 2019. Ettevõtjate jaoks on kõige olulisemaks muudatuseks see, et edaspidi on võimalik avalikule sektorile esitada arveid vaid e-arvetena. Kokku jõustub juuli algusest üle 25 õigusakti.