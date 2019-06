Hea teada: mis tõstab korteri väärtust?

ASUKOHT, ASUKOHT, ASUKOHT!

Korteri väärtust tõstavad veekogu lähedus, sotsiaalobjektide (kooli, lasteaja, poodide ja ühistranspordipeatuste) lähedus, ümberkaudsete teede seisukord jne. Paiknemist majas hinnatakse näiteks ridaelamukorterite juures, kuna seal mängib rolli privaatsus. Otsapealsed boksid on mõnevõrra kõrgemalt hinnatud just tänu privaatsusele ja suuremale krundile. Laias laastus võib ka väita, et mida rohkem linnakeskuse poole liikuda, seda kallimaks hinnad lähevad.

RÕDU

Rõdu olemasolu tõstab kindlasti korteri väärtust. Mida suurem rõdu, seda parem.

PUHTUS JA VÄRSKE ILME

Mida värskem remont, mida puhtam ja viisakam korter, seda rohkem punkte see saab.

KVALITEETSED VIIMISTUSMATERJALID

Hindajad arvestavad kõiki detaile, näiteks kas põrandaid katab puit- või laminaatparkett, kas aknad on kahe- või kolmekordse klaaspaketiga, kas siseuksed on puidust või on tegemist odavate papist sileustega.

KÜTTESÜSTEEM

Keskküte või korteripõhine gaasikatel on hinnatumad ja mugavamad küttesüsteemid kui näiteks ahi- või elektriküte.

KORRUSELISUS

Esimesel korrusel paiknevad korteid on üldjuhul madalamalt hinnatud, samuti viiekorruseliste liftita majade viimasel korrusel paiknevad korterid. Liftiga majas võib asukoht viimasel korrusel tänu paremale avanevale vaatele turuväärtust aga hoopis tõsta.

PARKIMISKOHT