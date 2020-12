Hea uudis Eestile? Ka Daimler suunab üha enam ressursse omaenda tarkvaraarendusse

Saksa autotööstuse kontsern on otsustanud loobuda koostööst traditsioonilisele autotööstusele komponente tootvate tarnijatega, kirjutab Financial Times. Sellega sammuga tahab ettevõte leida lisavahendeid, et tuua tehnoloogiaarendus ettevõttesse endasse, palgata selleks vajalikke tuhandeid tarkvaraarendajaid, kes aitaks luua Teslaga konkureeriva auto opereerimissüsteemi.

Mercedes-Benzi omanikfirma on öelnud, et plaanib oluliselt vähendada elektroonika ostu. Ettevõtte tegevjuhi Ola Kalleniuse sõnul soovitakse asendada autotootja seniste tarnijate arenduskulud oma personali palkamise, arendus- ja andmeanalüüsi kuludega.

„Kui oleme sel teel kaugemale jõudnud, usun ma, et me suudame seda teha kuluefektiivsemalt, kui neid teenuseid pidevalt sisse ostes,” sõnas Daimleri rootslasest juht. „Me maksame vähem raha tarnijatele ja palkame inimesed uusi ülesandeid täitma,” lisas ta.

Daimler, kes on ühtlasi üks kolmest suurest Saksa autotööstusest, on hetkel läbimas valulist reorganiseerimisprotsessi, kus oma rolli mängib ka suutmatus elektriautosid täpselt nii tööle panna nagu ettevõte seda soovib. Seetõttu on ettevõte otsustanud, et tahab ise hakata arendama ka tehnoloogiat, mis peaks edaspidi need autod töös hoidma.

„Me tahame välja arendada väga laiakülgse operatsioonisüsteemi, mis sobib nii meie A- kui ka S-klassi autodele,” märkis Kallenius, võrreldes tulevikusüsteemi Apple iOS’iga, millel töötab näiteks iPhone.

Sellised Saksa autotootja võrdlemisi radikaalsed sammud on muutunud murelikuks mitmed suured autotööstustele komponente tootvad ettevõtted, kes kardavad, et peavad nüüd asuma inimesi koondama. Nende hulgas, kes müüvad suurtele autotööstusele oma arendatud elektroonikat ja tarkvaralisi lahendusi on nii Continental, Bosch kui ka ZF.

Ka Volkswagen on selle aasta algusest hakanud arendama grupisisest tarkvaraäri, mille kaks tütarettevõtet on sel kevadel ka Eestisse registreeritud. Ettevõte on öelnud, et plaanib lähiaastatel selles vallas üle 5000 uue töökoha luua, samas mitte teha koostööd Ränioru tehnoloogiahiidudega.