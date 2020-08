Hea uudis. Ettevõtted on esimesest šokist üle saanud. Mis saab aga kinnisvarahindadest?

Töötlevas tööstuses jäi käibelangus 10% juurde. Tööstuses on tööprotsesside ja projektide keskmine kestvus pikem kui mujal, seetõttu ei saa väita, et tööstusettevõtted oleksid kriisist juba kergemini pääsenud. Sektor müüb ligikaudu kaks kolmandikku oma toodangust välismaale, seega sõltuvad ettevõtted tugevalt välisnõudlusest. Kaubanduspartnerite nõudlus meie toodangu järele on aga nõrgenenud juba eelmise aasta keskpaigast saadik. Koroonaviiruse levik andis sellele kõvasti hoogu juurde, kui lisaks füüsilisele piiride sulgemisele vajus ka ettevõtete kindlustunne ja investeerimisjulgus kõikjal musta auku.

Mais ja aprillis vähenes töötleva tööstuse toodang ligikaudu 15%, juunis oli allajäämine aastatagusega võrreldes 6%. Eesti Pank on prognoosinud, et välisnõudlus ja eksport kahanevad tänavu Eestis 14%, mis tähendaks, et sisuliselt kukutakse tagasi aastasse 2016. Loodetavasti toimus suurem osa kukkumisest teises kvartalis ära, kuid kiiret kasvu on teisel poolaastal hetkel raske ette näha.

Euroopa Komisjoni avaldatud kindlustundehinnangud näitavad, et juulis paranes ettevõtjate kindlustunne kõikides valdkondades. Tööstusettevõtete kindlustunne jõudis seejuures tagasi sarnasele tasemele nagu ta oli möödunud aasta lõpus, kuid nagu öeldud, on sellest vara järeldusi teha. Endiselt on hinnangud väga pessimistlikud nii teenindus- kui ehitussektoris, kus sarnaselt teistele sektoritele nähakse suurimat pidurit nõudluse puuduses. Ehituses on üsna järsult halvenenud ka hinnangud rahastamisvõimalustele, mis suure tõenäosusega peegeldab peamiselt kokku tõmbunud tehingute arvu kinnisvaraturul. Vähene aktiivsus võib aasta teises pooles avalduda mõningases kinnisvarahindade languses, kuid suuremat hinnakrahhi pole siiski põhjust oodata.