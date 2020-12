Hea uudis. Vanalinna armastatud hotell-restoran lubab, et naaseb pärast koroonahullust taas

Novembri keskel tehtud postitus nägi välja järgmine:

Austatud Sõbrad!

Otsime kedagi, kelle pea on täis mõtteid, kuidas uut moodi restorani ning hotelli teha! Kas sina või sinu sõber võiks seda pakkuda?

Tallinna Vanalinnas 8 aastat edukalt töötanud ning tipptasemel sisustatud CRU Restoran ning CRU Hotell otsib uut hingamist. Otsime uusi mõtteviise, kuidas pakkuda vanalinnas oleval pinnal uutmoodi toiduelamust, mis puudutaks meid kõiki.

Kui tunned, et sul on idee ja motivatsioon teha midagi teistmoodi, sul on usk ja tahtmine kriis üle elada, sa näed võimalusi, mitte takistusi, siis oled oodatud oma ideedega meie juurde, et uutmoodi äri käima panna!

Sind ootab tugev partnerlus, hästi sisustatud ning teenindamiseks valmis äripind Tallinna vanalinnas, sh 15-st toaline boutique hotell, vajadusel lisa investeeringud ja suur tahe jätkata.

Kui soovid näha Tallinnas uutmoodi restorani ja majutust, siis palun jaga sõnumit!

Sinu Cru meeskond!

Avavad uuesti

Tõnis Karu tänab esmalt ajakirjanikku, et too nende tuleviku osas huvi tunneb. Omanikele tuli positiivse üllatusena mõtteid ja oli ka kaasa tundjaid. „Hetkel tegeleme erinevate versioonidega," ütles ta ning lisas, et kuna väljakutsed ei ole tänasega veel ammendunud , siis andmaks omapoolset panust viiruse leviku piiramiseks, on CRU veel mõnda aega suletud.

„Päris kindlalt võib avaldada arvamust, et kui keskkond vähegi lubab, pakutakse selles majas taaskord ägedaid majutus- ning toiduelamusi. Milliseid täpsemalt, selgub aja jooksul," jääb Karu salapäraseks.