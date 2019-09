Heikki Mäki: välistööjõu sissetoomist piirata on nagu bensiiniga tuld kustutada

Kaks nädalat tagasi Eesti välisinvestorite nõukogu juhiks valitud, Mäki, kes juhib tööjõurenti, värbamisteenust ja personalialaseid konsultatsioone pakkuvat firmat Finesta Baltic, võrdleb siinset vöörtööjõudu välismaal töötavate eestlastega, kes naasevad koju suuremate kogemuste, teadmiste ja teenitud rahaga. Välisinvestorite nõukogu on oluline hääl, sest koondab üheksat kaubanduskoda ja esindab 80% Eestis tegutsevate välisinvestorite huve.

Mäki sõnutsi on pagulaste lõimimine paras katsumus, kuid lühiajaliselt riiki tööle tulevaid välismaalasi ei ole vaja integreerida, sest nad töötavad siin mingi kindla aja ning lähevad seejärel koju tagasi. Ta ütleb, et Eestis aetakse välistööjõust rääkides need kaks segamini. Küsimusele, kas teadmatusest või meelega, vastab Mäki, et meelega.

Kas rahapaigutust kaaluvad välisinvestorid teiega konsulteerivad?



Keegi ei tule otseselt küsima, kas investeerida Eestisse või mujale. Meie käest küsitakse infot, aga me ei tea, kas selle küsimuse taga on tõsine investeerimishuvi või mitte. Aga küsitakse, kas Eestisse on mõtet veel investeerida või on hinnatase juba liiga kõrge, kas siin on võimalik veel tööjõudu leida. Teed suure investeeringu, ehitad tehase, ostad kallid masinad ja siis ei ole sul inimesi. Viimasel ajal aga küsitakse rohkem: mis teil seal toimub?