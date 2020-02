Heiti Mering: millist mõju avaldab koronaviirus majandusele?

Karantiinis linnad ja kruiisilaevad, suletud tehased ning inimtühjad tänavad on vaid mõned ilmingud, mida võib Hiinas kohata. Lisaks sellele on suur osa kaubavahetusest Hiinaga peatatud või tõsiselt häiritud, ning sellele on üsna valuliselt reageerinud ka maailma börsid.

Hiina võimude sõnul on viiruse tagajärjel hukkunud umbes 500 ning haigestunud üle 20 000 inimese, kuid tegelik arv võib olla sootuks teine kui avalikult räägitakse. On keeruline meenutada sarnaseid juhtumeid, kus tõve tõkestamiseks oleks sedavõrd radikaalseid meetmeid rakendatud, mõjutades niivõrd suurel määral maailma majandust tervikuna ning loomulikult ka Eestit ennast. Kusjuures, analüütikute hinnangul saab koronaviiruse majanduslik kahju olema oluliselt suurem kui seda oli 2003 aastal epideemiliselt levinud SARS-viiruse tagajärg.

Olgu sellega kuidas on, meil kõigil tuleb sellest olukorrast õppida ja teha tõsiseid järeldusi äriliste riskide maandamiseks.

Suur osa tööstusest on tihedalt seotud Hiinas valmistatud detailide, elektroonika või materjalidega ja nii ähvardab sealne tehaste sulgemine ka meie tööstusettevõtteid. Kui olukord peaks taastuma, tähendab see aga kaubavedudes tekkivaid järjekordi, kõrgemaid veotariife ja muid ettenägematuid kulusid juba sõlmitud lepingute täitmisel. Kuigi antud olukorras on raske kindlaid lahendusi rakendada, on siiski mõned soovitused, mida saab teha:

- Kui võimalik, broneerige kõik lähenevad saadetised juba ette saadaoleva väljumiskuupäevaga, et teie kaubad võimalikult kiiresti liikuma hakkaksid;