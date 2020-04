Heitmekvootide hinnalangus Narva elektrijaamadele kasuks ei tulnud

Kui varem kõikus CO2 tonni hind 25 euro kandis, siis praegu maksab see 18 ja mõni aeg tagasi oli hinnaks isegi 14 eurot tonn. Heitmekvoodi madal hind peaks andma võimaluse Narva elektrijaamadele, sest kogu eelmise aasta oli põlevkivielektri tootmine CO2 kõrge hinna tõttu raskendatud, kuid võta näpust, kirjutab ERR.

"Kui ta maksab umbes 18 eurot tonn ja elektri hind on samuti kuskil 17-18 eurot megavatt-tund, siis selliste hindadega on põlevkivielektril suhteliselt keeruline. Meil on töös praegu üks põlevkivienergiaplokk, aga samal ajal on õues tuuline, siis tuulikud töötavad peaaegu maksimumvõimsusel," selgitas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Elektri madalat hinda toidab eelkõige hüdroenergeetika, sest vett on praegu palju.

"Seda on terve see aasta olnud palju. Me oleme näinud öösel isegi siin viieeurost hinda ja kindlasti on mõjutanud kriisiaja väiksem tarbimine, aga peamine suur mõjutaja on kindlasti hüdroloogia seis," märkis Pajo.

Põlevkivielektrit on selles aasta algusest toodetud kuni neli korda vähem kui eelmise aasta esimese kolme kuu jooksul.

