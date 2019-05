Heldur Meerits jätkab LHV panga nõukogus

Heldur Meerits on alates 2008. aastast AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Group nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingute Kodumaja AS ja AS Smart City Group ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, Audentese Koolide SA, SA Dharma ja SA Tähelaps nõukogusse.

Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi ning AS Altamira omanik ja juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Heldur Meerits ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. AS Amalfi omab 951 978 AS-i LHV Group aktsiat.