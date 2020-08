Helen Sildna on ootamatust alkoholimüügi piirangust häiritud: see on hoolimatu suhtumine ettevõtjatesse

Helen Sildna korraldatav Tallinn Music Week toimus möödunud neljapäevast pühapäevani. Reede õhtul olid korraldajad oma ürituse keerises ja oli vaid juhus, et nende tiimi liige juhtus meediast uudist lugema.

"Meil on 50 erinevat toimumiskohta üle linna. Meil oli kohustus oma partnereid teavitada muudatustest. See sättis kõik erakordselt keerulisse olukorda. Normaalne teavitus tähendanuks, et me kommunikeerime seda ka oma klientidele, kontserdite publikule. Soovisime näiteks teavitavaid silte teha," ütleb Sildna.

Ta saab aru, et tervis on esikohal ning ta ei sea siin küsimuse alla otsuse mõistlikkust. Kui aga reede õhtul teha otsus, mis puudutab sadu ettevõtjaid ja veel suuremat hulka kliente, siis peab kommunikatsioon parem olema.

"See ei ole professionaalne ja adekvaatne. See on lugupidamatu. Sektor on saanud niigi tohutu löögi. Võiks veidi arvestavam olla. Ei ole viisakas teatada sellest vaid meedia kaudu ja reede õhtul. Peab olema mingi viis, kuidas näiteks omavalitsuste kaudu seda teha - kõned, e-kirjad. Vahepeal tekkiski küsimus, et kas peame sellest (meedias avaldatust - toim) nüüd lähtuma või tuleb ka mingi ametlik korraldus," ütles ta.

Laupäeva südaöö paiku hakkas erinevatesse söögi-joogi asutustesse saabuma politsei-ekipaaže, kes Sildna sõnul mitte kõige viisakamal moel, taskulampe vilgutades, hakkasid süüdistavaid korraldusi jagama. "Peale seda, kui olime päev läbi teinud tööd, et reegleid täita. Võib-olla see oligi see informeerimine siis, et selline on uus kord," arvab Sildna.

Miks lühike etteteatamise aeg veel halb on? Ka planeerimise tõttu. Niigi peavad täna toidu-söögikohad tulusid ja kulusid väga täpselt kalkuleerima. Alkoholi müügikeeld tähendab mõningast tulu kadu ning ettevõtjal peab olema aega, et siis ka kulude poolega tegeleda. Näiteks mitte nii palju töötajaid tööle kutsuda.

Sildna ütleb, et nad on püüdnud alati terviseameti, sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja teiste partneritega koostööd teha. Keegi ei teadnud seekord midagi. Uudis tuli välja reede õhtul, ajal, mil politsei- ja piirivalveameti infoliin oli juba tööpäeva lõpetanud.