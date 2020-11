Helikindlaid nõupidamisruume tootev Silen sulges rahakaasamise kampaania suure huvi tõttu planeeritust varem

Silenisse soovivad investeerida ligikaudu 700 investorit, kes valdavas enamuses tulevad Eestist, kuid mitmeid huvilisi on ka Horvaatiast, Belgiast, Soomest, Taanist ja Hollandist. Keskmine investeeringu suurus ühe investori kohta on veidi üle 2500 euro. Suurim panustaja on kampaania juhtivinvestor Peep Vain.

Funderbeami asutaja ja tegevjuhi Kaidi Ruusalepa sõnul on Sileni edul mitu faktorit. „Pikaajalise ettevõtluse kogemusega asutajad leidsid turul selge vajaduse, mille peale ehitati üles uus innovatiivne toode. Investor investeerib nii mineviku kui potentsiaalse tuleviku pealt ning Endrus oma meeskonnaga suutis visiooni koos plaaniga lahti kirjutada."

Ruusalepp lisab, et Silen võiks julgustuseks olla ka teistele tootmisettevõtetele äri kasvatamise ja kapitali kaasamise valikute poolest.

Kapitalisüst võimaldab ettevõttel panustada rahvusvahelisse turundusse ja müüki, et veelgi tugevamini kanda kinnitada nendel välisturgudel, kus praegu juba toimetatakse. Silen on täna esindatud 32 riigis, kus põhiliselt tegutsetakse 75 edasimüüja kaudu. Suurimad turud on Põhja-Ameerika ja Euroopa, kuid tellimusi tehakse ka Lähis-Idast, Aasiast ja Austraaliast. Ettevõtte klientide hulka kuuluvad ka näiteks Spotify, Amazon, Volkswagen Group ja Bolt.

Sileni tootmine asub Harjumaal Jüris, kus kahe aastaga on ühe kuu tootmisvõimekus kasvanud 10-lt helikindlalt kabiinilt 300-le. Hiljuti tuli ettevõte välja uue tooteliiniga Chatbox by Silen.