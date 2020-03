Helir-Valdor Seeder: kriisiolukorras tuleb kaaluda teise pensionisamba maksete peatamist

Seederi sõnul on koroonaviiruse levik põhjustanud tõsiseid tagasilööke maailmamajandusele ja saatnud börsid suurtesse langustesse. "USA tööstusaktsiate indeks Dow Jones kukkus eelmise nädala neljapäeval 10 protsenti, mis on suurim ühepäevane langus pärast 1987. aastat. Ka Euroopa börsid, sealhulgas Tallinna börs, on kõvasti kukkunud ja seega kahanevad kiiresti ka teise pensionisambaga liitunute pensionisäästud," ütles Seeder.

Delfi andmetel pole pensionisamba maksete peatamine praeguseks valitsuse kriiskomisjoni laual olnud.

"Teise pensionisamba maksete peatamine lõpetab raha sundkorras saatmise langevatele börsidele ning võimaldab säästa inimeste ja maksumaksjate rahalisi vahendeid kriisi mõjude leevendamiseks," arvas aga Seeder.

"Ka Eesti Pank on soovitanud valitsusel rakendada koroonaviiruse tõttu pärsitud majanduse toetamiseks kiiremõjulisi, hästi sihitud ja ajutisi majanduspoliitilisi meetmeid. Sellest lähtuvalt teen ettepaneku kaaluda teise pensionisamba maksete ajutist peatamist," lisas Seeder.

Teise samba maksed peatati ka eelmise suure majanduskriisi ajal 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010.

Just Isamaa on eestvedaja mõttel, et üleüldse teine pensionisammas vabatahtlikuks muuta. Möödunud nädalal näitas riigikogu sellele teist korda rohelist tuld. Nüüd on otsustamine Kersti Kaljulaidi käes. Kui ta seadust välja ei kuuluta, vaagib seda edasi riigikohus.