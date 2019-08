Helme: Eesti Energia omanikuna seisan Eesti energiasõltumatuse eest

Eesti Energia üldkoosolekuna andis rahandusminister Martin Helme teada omaniku ootuse, et ettevõttel tuleb tagada Eesti keskmine energiatootmise võimekus, mis tähendab, et säilib suurem osa töökohti põlevkivitööstuses.

„Tuleb silmas pidada, et suurte muutuste tõttu fossiilenergialt väljumisel on Euroopas viimasel ajal toimunud mitmeid ulatuslikke elektrikatkestusi, me ei tohi sellist olukorda lubada Eestis,“ ütles Helme.“ 2023. aastani peab olema tagatud Narva elektrijaamades Eesti keskmine elektrivajadus, riigile on julgeolekukaalutlustel oluline tagada tootmisvõimsus ka kõrgtarbimise ajal. Seetõttu jääb kardetust oluliselt väiksemaks ka Eesti Energia koondamiste hulk.“

Ministri sõnul on plaan jätta lisaks Auvere jaamale ja kahele rekonstrueeritud plokile tööle ka kaks vanemat tolmpõletuskatelt. See tagab, et koondatuid ei tule mitte 1000 ringis, vaid maksimaalselt 350. Eesti Energia töötab välja septembriks koondatute osas täpsema plaani.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et Eesti ei saa riigina lubada, et me ei taga iseseisvalt oma energeetilist sõltumatust. „Seega on kahtlemata vajalik, et Narva elektrijaamad säiliksid teatavas mahus ka tulevikus,“ sõnas Aas. „Samas energeetika arengut mõjutab terves maailmas aina enam keskkond ning sellega tuleb arvestada ka meil. Aga ülioluline on säilitada tasakaal tööjõuturu, majanduses ja keskkonna vahel ning üleminek põlevkivienergeetikalt taastuvenergiale ei tohi mõjutada Ida-Virumaa arengut.“