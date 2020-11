Helme: Enefit Greeni saab vajadusel viia börsile mõne kuuga

Helme ütles riigikogu arupärimisel vastuseks Mart Võrklaeva küsimusele, et Enefit Green oli börsile viimiseks juba valmis kevadel, kuid koroonakriis segas plaanidele vahele ning esialgu lükati plaan sügisesse, edastab ERR Uudised.

"Tänaseks päevaks on põhimõtteliselt börsilemineku plaan selline, et kui me langetame otsuse, saame minna loetud kuude jooksul," ütles Helme.

Rahandusministri sõnul peab esmalt ootama majanduse stabiliseerumist.

"Aga praegu on olukord investeerimisturgudel nii keeruline, et siin on vaja lihtsalt vaadata, millal meil mingisugunegi normaalne majanduslik olukord taastub. Hästi lihtsalt öeldes: nii kiiresti kui võimalik, nii teeme ära," ütles Helme.

Eesti Energia juht Hando Sutter rääkis tänavu maikuus, et esmase avaliku aktsiapkkumise (IPO) läbiviimine pole füüsiliselt võimalik, kuna pole võimalik käia investoritele pakkumist tutvustamas, ühtlasi peab ootama selgust finantsturul.

Eesti Energia on Enefit Greeni IPO-t valmistanud ette mitu aastat. 2018. aastal plaanis riik erastada taastuvenergiafirmast 49 protsenti.