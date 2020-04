Helme esitas memorandumi kauplustele renditoetuste maksmiseks

Rahandusminister esitas kabinetinõupidamisele memorandumi "Rendimaksete proportsionaalne toetus kaubandusettevõtetele", kus kirjutab, et kehtivate liikumispiirangute tõttu on suurem osa müügipindadest kaubanduskeskustes suletud ning käibed on erinevates segmentides kukkunud kuni 90 protsenti.

"Kuna suurel osal kaubandusettevõtetest asub rendipinnal, tuleb kadunud käibele vaatamata siiski jätkata rendimaksete tasumist. See on ettevõtete jaoks suur rahaline kulu, millest vabanemine ei ole sageli kiirkorras võimalik. Seepärast oleks üks mõjus meede kriisi leevendamiseks rendimaksete osaline kompenseerimine riigi poolt."

Memorandumis on toodud arvutuskäik, millega jõutakse järeldusele, et eeldatav maksimaalne kulu kaupluste renditoetuse meetmele on kolm miljonit eurot kuus.

Nimelt on kogu üürisumma Eesti kaubanduskeskustes (suuremad kui 5000 m2) 14,6 miljonit eurot kuus. Kuivõrd rendimaksete toetus ei rakendu toidupoodidele, mis moodustavad kaubanduskeskuste kogupinnast ca 22 protsenti, on abikõlbulik rendisumma ca 12 miljonit eurot. Sellest maksimaalne toetuse piir 25 protsenti on kolm miljonit eurot.

Helme memorandumis on ka kirjas, et toetuse andmise eelduseks on kolme kriteeriumi täitmine: (1) kaubandusettevõtja käibe langus vähemalt 30 protsenti või kaupluse sulgemine valitsuse korraldusega; (2) rendi vähendamine rendileandja poolt (toetuse suuruse arvutamise alus); (3) toetuse summast üle jääva summa tasumine kaubandusettevõtte poolt.

Kui valitsus toetab Helme memorandumit, volitatakse rahandusministrit leppima rakendusüksusega kokku toetuse menetlemise ja maksmise täpsem kord.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!