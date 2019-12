Helme: II samba muudatused on põhiseadusega valdavalt kooskõlas

„TGS Balticu analüüs tõi välja, et muudatuste võimalik põhiõiguste riive on valdavalt väike. Nende leevendamiseks pakuti omakorda erinevaid võimalusi, mida riigikogu loodetavasti eelnõu menetluse käigus ka põhjalikult kaalub," ütles Helme.

Seetõttu ei pea minister kuigi tõenäoliseks, et sel teemal algatatavatel võimalikel kohtuasjadel oleks alust. „Oleme algusest peale teadnud, et teeme vajalikku ja õiget asja, nüüd on meil ka kindlus, et reform on põhiseadusega valdavalt kooskõlas ning väheseid riske, mis seda ohustavad, saab mõne muudatuse abil vähendada," ütles Helme. „Nii mahuka reformi puhul on loomulik, et keegi ikka leiab, et tema õigusi on riivatud, kuid tervikuna Eesti inimesed reformist võidavad."

Rahandusministeerium palus Advokaadibüroo TGS Baltic AS-il analüüsida kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõud võimalike põhiõiguste riivete seisukohalt, tuua esile võimalikud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamise riskid ning teha ettepanekud nende riskide maandamiseks.