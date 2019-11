Helme: inimesi ei tasu pensionireformiga hirmutada

„Esimese asjana tuleb inimestel mõista, et kõik praegused prognoosid näitavad pensioni asendusmäära langust juhul, kui me jätkame oma praeguse pensionisüsteemiga muutmata kujul. Lihtsustatult öeldes: kui me midagi ei tee, siis pension ikka väheneb suhtes keskmisse palka, kui teeme reformi, siis tekib võimalus, et ei vähene või vähenemine on väiksem," selgitas Helme.

Pensioni suurust ei määra ministri sõnul ainult II sammas. Samamoodi mõjutab pensioni suurust näiteks mustalt töötamine, töötus, ametliku palga suurus jne. „Pensionile mõeldes peab inimene kõikide nende teguritega arvestama. Riigikontrolli poolt esile toodud 30 protsendine pensioni ja palga suhte langus on aga selgelt äärmuslik näide. Kui inimesed on vastutustundlikud, siis selline stsenaarium ei ole praktikas tõenäoline," lisas rahandusminister.

Seletuskirja mõjuanalüüs ei arvesta ka I samba pensionide plaanitava tõusuga. „Juhul kui inimesed lahkuvad II sambast ja I sambasse hakkab laekuma rohkem sotsiaalmaksu, siis oleme valitsuses otsustanud kogu selle raha panna I samba pensionide tõusuks. Selline pensionitõus mõjutab pensionide suurust positiivselt ka pikaajaliselt ning tasakaalustab II samba võimalikke negatiivseid mõjusid," rääkis Helme. „Seega on eksitav väita, et II samba kogumise lõpetamine vähendab inimeste tulevast pensioni, sest see automaatselt suurendab tema riikliku pensioni osa suurust."