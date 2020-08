Helme investeerimiskonverentsil: jah, Eesti on muutunud sotsialistlikuks riigiks Heidit Kaio heidit.kaio@eestinaine.ee Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Foto: Olga Makina, Konverents "Teistmoodi Paldiski"

Vaadates tagasi Eesti toimetulekule kevadises kriisis, hindas Martin Helme, et riiklik rahakülv oli erakordne. Samuti on inimeste sotsiaalsed garantiid töö kaotamisel helded. "Eesti on sotsialistlikuks riigiks muutunud, midagi teha pole. Meie töötutoetused on sellised, et kui inimene koondatakse ära, siis pool aastat võib rahulikult mõelda, mida edasi teha."