Helme kaalub turismisektori toetamiseks tarbimisvautšereid

Turismitööstuse erialaliidud saatsid augusti lõpus valitsusele pöördumise, et juulis lõppenud palgahüvitist võiks riik turismiettevõtetele jätkata kuni järgmise aasta kevadeni.

"Ma ei näe mingit praktilist kasu sellest, et me hoiame maksumaksja rahaga üleval ettevõtet, kes oma tulupoolt ei suuda kuidagi kanda ja me ei näe nagu, millal see tulupool tagasi tuleb. Loomulikult ta peab kohanema ja antud juhul tähendab see siis ka töökohtade kaotust," rääkis Helme.

Siiski kavatseb valitsus arutada erinevaid toetusvõimalusi, seal hulgas suurimas hädas olevale turismisektorile. Arvestades, et välisturiste ei ole, peaks Helme sõnul hoogustama sisetarbimist. Ühe võimalusena pakub ta teiste riikide eeskujul välja riigi poolt inimestele antavad vautšerid, millega saaks Eesti majutus- ja toitlustusasutustes tasuda.

"Esiteks inimene saab siis mingisuguse väljas söömise või spaas käimise ja teiseks need ettevõtted siis ise peavad konkureerima klientide pärast. Et see ka puhastab turgu ja samal ajal hoiab sektorit nina vee peal," ütles Helme.

