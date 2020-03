Helme kaasab ettevõtete laenuleevendusse Kredexi: pole mõeldav, et keegi hakkaks praegu üksi oma nahka päästma

Kui minister Helme käis välja, et Kredexi käendus võiks olla lausa sajaprotsendiline, siis Lehar Küti sõnul ütlevad riigiabireeglid praegu, et käendus võib küündida 80 protsendini. "Aga homme koguneb Euroopa Komisjon ja sealt võib tulla selles osas uudiseid."

Nö kriisilaenude andmiseks on aga Kredexil vaja lisaraha - selle leidmisega peab tegelema riik, Kredexi tööks on võimalike instrumentide väljatöötamine. "Oma tänaste teenuste osas saame kohe paindlikumad olla ja ka laenude osas, mis meil täna laenuportfellis on - need laenud suunatud eelkõige ettevõtete kasvule," rääkis Kütt.

Aga palju suudaks ilma riigi lisarahata Kredex omadest vahenditest kriisilaene välja anda?

"Ei oska hoobilt öelda, suurusjärk on siin kümnetes miljonites. Kui olukord läheb väga tõsiseks, ei ole see muidugi piisav. Käendusi saame sadades miljonites anda, aga käendus, nagu enne öeldud, ei pruugi kõige paremini töötada," arutles Kütt.

Kaasatakse ka töötukassa ja maksuamet

Millised sektorid rahandusministri arvates kõige enam pihta saavad? "Kõige rohkem kindlasti turismisektor, toitlustus, transport ,meelelahutus," loetles Martin Helme Ärilehele antud kommentaaris. "Aga Eestis ka tööstus, see on väga haavatav Hiina ja rahvusvaheliste tarneahelate tõttu üldiselt. Ütleksin, et meie tööstussektor on lausa ebaproportsionaalselt avatud välismõjudele." Täna teatas näiteks Eesti suuremaid majutus- ja toitlustusasutusi ühendav Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, et prognoosivad oma liikmetelt pärit teabe põhjal hotellide täituvuse kukkumist märtsikuus 60-70 protsenti.

Eraisikuteni jõuab kriis arvatavasti viiteajaga, paari kuu pärast. Helme sõnul on tänases kriisis raske kõigil - nii Eestis kui Euroopas - ja sellises olukorras ei ole mõeldav, et üksikult keegi nö oma nahka päästa saab või et see võimalik oleks. "Meie hinnangul oleks täiesti aktsepteeritav 6-, 12-, või isegi 24-kuine laenupuhkus nagu me teiste riikide käitumisest juba näeme."

Helme lubas, et kindlasti tulevad maksumoratooriumid või maksuerilahendused. "Olen üsna kindel, et tulevad ka töötukassa lahendused, et ei hakataks inimesi [massiliselt] koondama - et saaks inimesed siiski tööle jätta, võib-olla vähendatud koormuse ja vähendatud palgaga, aga et kohe ei peaks neid töölt minema saatma."

Pangad: läheneme case by case