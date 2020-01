Helme kinnitas, et nimetamiskomitee politiseerimine on täiesti teadlik käik: valitsusel peab olema võimalus riigifirmade juhtimist suunata

Kui justiitsminister Raivo Aeg põhjendas Isamaa erakonna liikme ja selle suurrahastaja Reet Roosi nimetamist sellega, et ta "lihtsalt otsustas nii ja kõik", siis rahandusminister pole siiani soovinud oma otsust meediale põhjendada. Küll aga võeti see jutuks Helmede raadiosaates "Räägime asjast." Seal tunnistab Helme otse, et pani erakonnakaaslase Argo Luude komiteesse, et valitsusel oleks võimalus riigifirmade juhtimises kaasa rääkida ja neid mõjutada. Seda, et prügifirma Keskkonnateenuste juht Luude on 2012. aastal kartellikuriteos süüdi mõistetud ja toona ka rahatrahviga karistatud, saates teemaks ei võetud.

Ärilehele pole Helme alates eelmisel nädalal otsuse tegemisest saadik soovinud selgitada, kuidas läheb kokku komitee nõue, et selle liikmetel peab olema laitmatu taust ja maine ning kriminaalkorras majanduskuriteo eest karistatud Luude sinna määramine.

Helme: ministreid ei kuulatud

"Mis juhtus nimetamiskomitee süsteemi rakendamisel, oli see side valitsuse ja ettevõtete juhtide vahel muutus oluliselt hõredamaks. Kui riigifirma juhatuse juurde läks minister oma plaanide ja soovidega, siis võis vabalt juhtuda, kus ettevõtte juhtkond ütles, et meid absoluutselt ei huvita, mida teie arvate, meil on nõukogu ja see on nimetamiskomitee poolt nimetatud. Rääkige nendega, kui muuta midagi tahate," kirjeldas Martin Helme alustuseks.

"Aga nüüd - kuna komitee ametiaeg on kolm aastat - nimetasime sinna uued inimesed ja osad neist on valitsuserakondade liikmed. Üks selline liige on Argo Luude. Läks lahti õudne seakisa, et me politiseerime riigiasutusi," rääkis Helme.

Seejärel, selle asemel, et oma valikut siis raadiosaates põhjendada, andis Helme hoopis sõna Argo Luudele endale.

Luude rääkiski omalt poolt, et tema ei saa küll aru, et see oleks maailma lõpp, kui nimetamiskomitee liikmed kuuluvad erakonda või erakonnas arutatakse, millises suunas peaks teatud riigiettevõte arenema. "Toon näite - valitsus on võtnud suuna, et tahame majandust elavdada elektrihinna langetamisega. On olnud valimised ja koalitsioonilepingus on kirjas, et tahame seda teha. Ja nüüd on meil täielikult sõltumatu ametkond ja täielikult sõltumatu nimetamiskomitee, kes määrab riigifirmade nõukogudesse samuti sõltumatud, eraettevõtete taustaga inimesed.

Nemad jälgivad ju ainult seda, milline on käive ja kasum. Mida suurem käive ja kasum, seda paremini on ettevõte juhitud, eksole. Ja siis ei hakka nt Eleringis keegi arutama, et tasude langetamine oleks majandusele üldiselt hea. Seetõttu ma leian, et poliitikutel peab olema võimalus mõjutada, mis toimub riigiettevõtetes. Vastasel juhul võiksime me need kõik ju maha müüa," arutles Luude.

Riigiettevõtet on mõtet pidada kui valitsus saab sekkuda?