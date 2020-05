Helme kritiseeris Merkeli-Macroni 500 miljardi eurose fondi loomise kava

Helme ütles, et ei toeta plaani sisuliselt, kuid teda häiris ka see, kuidas kava esitati.

See on halb toon, kui Saksa rahandusminister paar päeva enne Merkeli-Macroni ettepaneku avalikustamist kinnitas oma EL-i kolleegidele, et võlgade nii-öelda laialijagamine ei ole vastuvõetav ja seda ei saa teha, rääkis Helme.

"Nüüd ikkagi tuli kuskilt külje pealt sisse kahe valitsusjuhi initsiatiiv, mis oli täielikult läbi rääkimata ülejäänud riikidega. See on muidugi väga halb toon iseenesest, aga ka sisu on sama moodi meie jaoks problemaatiline," ütles rahandusminister.

Küsimusele, kas Eesti peaks ühinema plaani suhtes skeptiliste Austria, Taani, Hollandi ja Soomega ning ütlema sellele selge ei, kinnitas Helme, et sisuliselt on Eesti sellel liinil ka olnud ja seisukohti nendesamade riikidega ka koordineerinud.

Helme sõnul ei oleks Eestil ilmselt võimalikust fondist ka midagi võita, kuna saab turult laenu odavamalt ning ilma selliste tingimusteta kui Euroopa Liit võib seada.

Merkel ja Macron tegid 18. mail ettepaneku luua 500 miljardi euro suurune fond, et turgutada pandeemiast räsitud Euroopa Liidu majandust. Nende plaani järgi rahastatakse fondi turult Euroopa Liidu nimel laenates ning välja antud raha ei tule selle saajatel tagasi maksta.

