Helme kutsub pangajuhid vaibale. Ministri nõunik lubab: tuleb tõsine jutuajamine!

Kohale tulevad Eestis tegutsevate pankade juhid, finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebüroo juhid.

"Meil tuleb arutada paljude teemade üle ja tahame, et kui me hakkame regulatsioone ja seadusi muutma, ei tuleks need finantssektorile üllatusena. Tõsine jutuajamine tuleb kindlasti," lubas rahandusministri nõunik Kersti Kracht.

"Kogu finantssektorit tuleb ju korrastama hakata. Ametnikud on ammu ette valmistanud erinevaid teemasid, kogu sektor tuleb korrastada - see puudutab nii hoiu-laenuühistuid, aga ka näiteks krüptorahadega seonduvat. Tuleb vaadata, mis toimub. Rahapesuteemadega seoses kurdavad ettevõtjad samas ülereageerimist, see puudutab pangakontode sulgemisi jne. Karmides võtetes süüdistavad täna pangad finantsinspektsiooni ja vastupidi, kumbki ütleb, et meie pole regulatsiooni nii karmiks käskinud keerata," rääkis Kracht eelseisvast kohtumisest.

Pangaliidu juht Katrin Talihärm möönis, et kohtumine küll toimub, aga neile pole ministeeriumist tulnud täpsemat infot, mida siis ikkagi pankade esindajatelt kohtumisel oodatakse. "Kutse on suhteliselt üldsõnaline, seal tuuakse välja, et teemaks on ettevõtluskeskkonna areng ja pankade roll selles ning kontode avamise ja sulgemise temaatika," rääkis Talihärm.

"Ministriga kohtumine on kindlasti vajalik ja laia ringi kokkukutsumine on tänuväärne. Me [pangad] olemegi kahe tule vahel - on ootus, et me efektiivsemalt takistaksime pankade ärakasutamist rahapesus ja siis samas on rahulolematus ettevõtjatelt, kellel on probleemid tekkinud," sõnas Talihärm.